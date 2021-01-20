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الأمن الاقتصادي: ضبط 3222 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية

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الأمن الاقتصادي: ضبط 3222 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية الأمن الاقتصادي: ضبط 3222 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية

مصراوي Masrawy

12:06 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 3222 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وضبط 13525 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية) في ضبط 352 قضية متنوعة.

وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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مصراوي Masrawy

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