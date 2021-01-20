أخبار عاجلة

وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي عن عمر يناهز 72 عامًا -
السيسي يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد عقب صعوده لدور الثمانية في كأس العالم -
مالي: مقتل ستة جنود بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو -
الاتحاد الأوروبي يطالب شركات الأدوية بالشفافية بعد إعلانها عن تأخير تسليم اللقاحات -
إسرائيل "تغلق بإحكام" البلاد بسبب فيروس كورونا -
عقار مضاد للالتهابات يظهر فعالية في معالجة مرضى كورونا -
الأردن يتابع أوضاع 3 أسرى أردنيين مصابين بالفيروس في السجون الإسرائيلية -
اللجنة العسكرية الليبية تنفي تمديد مهلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة -
"مسئولية المحافظات".. وزير الزراعة يعلق على أزمة عمال التشجير -
البرلمان يرفع جلسته لغدٍ الاثنين بحضور وزيري "القوى العاملة" و"الهجرة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس جهاز الشروق: افتتاح تجريبي لمركز "الكاتب المصري" الثقافي

Print
رئيس جهاز الشروق: افتتاح تجريبي لمركز "الكاتب المصري" الثقافي رئيس جهاز الشروق: افتتاح تجريبي لمركز "الكاتب المصري" الثقافي

مصراوي Masrawy

11:44 ص الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم الافتتاح التجريبي لأول المراكز الثقافية بالمدينة "مركز الكاتب المصري" والذي يتبع الهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث تضمنت فعاليات الافتتاح عرضا مسرحيا قدمه أبناء مدينة الشروق، بحضور عدد من مسئولي وزارة الثقافة وجهاز المدينة.

وأشاد الغيطي، بالأداء التمثيلي للمشاركين بالعرض، لافتاً إلى أن المركز سيساهم فى إكتشاف المواهب والمساعدة فى تنمية المهارات الفنية وتعزيز الأنشطة الثقافية لدى أبناء المدينة.

وأوضح الغيطى، في بيان اليوم، أن المركز يقع بمنطقة إسكان الشباب 100م (شمالى) على مساحة (3326م2)، ويضم قاعات للمكتبات المتخصصة من تعليمية وثقافية وترفيهية ومعمل حاسب آلى بالإضافة إلى مسرح ثقافى، مؤكداً إستمرار دعم الخدمات والأنشطة المتنوعة لقاطنى مدينة الشروق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

شبكة عيون الإخبارية