رئيس جهاز الشروق: افتتاح تجريبي لمركز "الكاتب المصري" الثقافي

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم الافتتاح التجريبي لأول المراكز الثقافية بالمدينة "مركز الكاتب المصري" والذي يتبع الهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث تضمنت فعاليات الافتتاح عرضا مسرحيا قدمه أبناء مدينة الشروق، بحضور عدد من مسئولي وزارة الثقافة وجهاز المدينة.

وأشاد الغيطي، بالأداء التمثيلي للمشاركين بالعرض، لافتاً إلى أن المركز سيساهم فى إكتشاف المواهب والمساعدة فى تنمية المهارات الفنية وتعزيز الأنشطة الثقافية لدى أبناء المدينة.

وأوضح الغيطى، في بيان اليوم، أن المركز يقع بمنطقة إسكان الشباب 100م (شمالى) على مساحة (3326م2)، ويضم قاعات للمكتبات المتخصصة من تعليمية وثقافية وترفيهية ومعمل حاسب آلى بالإضافة إلى مسرح ثقافى، مؤكداً إستمرار دعم الخدمات والأنشطة المتنوعة لقاطنى مدينة الشروق.