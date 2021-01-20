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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

وجه مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتدخل وإيقاف قرار نقل ومحاولات تصفية شركة الدلتا للأسمدة من محافظة الدقهلية إلى محافظة السويس، بدعوى أنها ملوثة للبيئة.

وبحسب بيان اليوم، استغاث مجلس إدارة الإتحاد، بالرئيس من أجل حماية شركات قطاع الأعمال العام ومنها شركة عملاقة كالدلتا للاسمدة، ومصير أكثر من 2500 عامل بها.

وكان مجلس إدارة الاتحاد العام قد عقد اجتماعا طارئا أمس الثلاثاء لرفض قرار تصفية شركة الحديد والصلب والمطالبة بحماية الصناعة الوطنية.

ودعت النقابة العامة العامة، إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير شركات قطاع الاعمال العام ودعم الصناعة الوطنية والإكتفاء الذاتي، والتصدير للخارج، خاصة وأن هذه الشركة العملاقة تمتلك من المقومات ما يؤهلها لذلك، بشرط تطوير الماكينات والمعدات، والإستفادة من قدرات الشركة وموقعها الاستراتيجي، وتنفيذ توصيات وقرارات مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وكذلك الجمعيات العمومية والإلتزام بخطة تطوير الشركة على أرض الشركة بمدينه طلخا بالمنصورة، خاصة بعد أن قامت"الشركة القابضة "بطرح كراسة الشروط لعدد (4) شركات عالمية كبرى في مجال الأسمدة لتطوير الشركة حتى تتحول الى"رابحة"، حيث أنها لم تشهد أي تطوير لخطوط انتاجها منذ ما يزيد عن ثلاثون عاماً مثلها مثل باقي شركات قطاع الأعمال العام.​