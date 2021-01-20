وزير الزراعة يوجه بتطوير حديقة الزهرية بالزمالك وفتحها أمام الزائرين

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وزير الزراعة بوضع خطة سريعة لتطوير حديقة الزهرية بمنطقة الجزيرة بالزمالك، وتجميلها ورفع كفاءتها وفتحها أمام الزائرين، مع توفير كافة الخدمات بالحديقة.

جاء ذلك في جولة تفقدية لوزير الزراعة بحديقة الزهرية بمنطقة الجزيرة بالزمالك، والتابعة لمعهد بحوث البساتين.

وقال القصير إن الحديقة - التي تقع على مساحة 8 أفدنة بمنطقة متميزة بحي الزمالك - يجب استغلالها على الوجه الأمثل، حيث تحتوي على بعض النباتات والأشجار النادرة، وكذلك الصوب الزراعية الملكية.

يأتي ذلك انطلاقا من الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة حاليا في حصر جميع الأصول غير المستغلة وتحقيق أقصى استفادة منها.

رافق وزير الزراعة خلال الجولة التفقدية، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المركز، والدكتور أيمن حمودة مدير معهد البساتين.