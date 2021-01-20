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نجران.. 8987 جولة رقابية بأسواق المنطقة تسفر عن 192 مخالفة

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نجران.. 8987 جولة رقابية بأسواق المنطقة تسفر عن 192 مخالفة نجران.. 8987 جولة رقابية بأسواق المنطقة تسفر عن 192 مخالفة
إغلاق 127 منشأة وإنذار567 وضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

نجران.. 8987 جولة رقابية بأسواق المنطقة تسفر عن 192 مخالفة

نفّذت أمانة منطقة نجران ممثلةً في إدارة الرقابة الشاملة، الشهر الماضي، 8987 جولة رقابية في أسواق المنطقة؛ للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على المحال التجارية والغذائية كافة.

وأوضحت الأمانة، أنه نتج عن الجولات رصد 192 مخالفة، وإغلاق 127 منشأة تجارية، وإنذار 567 منشأة أخرى، وضبط 22.158 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكّدت الأمانة، استمرار حملاتها الرقابية في الأسواق والمراكز التجارية لتعزيز دورها الحيوي في الرقابة على النشاطات ذات العلاقة بالصحة العامة، داعية الجميع إلى التعاون معها، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات (940)، أو قنوات الأمانة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.أمانة منطقة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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