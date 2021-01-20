أخبار عاجلة

الأردن يتابع أوضاع 3 أسرى أردنيين مصابين بالفيروس في السجون الإسرائيلية -
اللجنة العسكرية الليبية تنفي تمديد مهلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة -
"مسئولية المحافظات".. وزير الزراعة يعلق على أزمة عمال التشجير -
البرلمان يرفع جلسته لغدٍ الاثنين بحضور وزيري "القوى العاملة" و"الهجرة" -
مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار -
أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية -
الوقت القاتل يمنح الأهلي نقاط الاتفاق -
"استثمار في مستقبل السعودية والعالم".. ما الذي يترتب على نمو محفظة الصندوق السيادي السعودي؟ -
مواجهات بين الشرطة الهولندية ومحتجين معارضين للإغلاق -
​إضافة 600 ألف فدان.. تعرف على خطة "الزراعة" لتحقيق الأمن الغذائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في اليوم الأخير لرئاسة والدها.. تيفاني تعلن خطوبتها على شاب أصوله عربية

Print
في اليوم الأخير لرئاسة والدها.. تيفاني ترامب تعلن خطوبتها على شاب أصوله عربية في اليوم الأخير لرئاسة والدها.. تيفاني تعلن خطوبتها على شاب أصوله عربية
لم تكن كثيرة الظهور خلال آخر 4 سنوات باستثناء بعض المؤتمرات الانتخابية

في اليوم الأخير لرئاسة والدها.. تيفاني ترامب تعلن خطوبتها على شاب أصوله عربية

أعلنت تيفاني (27 عامًا)، ابنة الرئيس دونالد ترامب من زوجته الثانية مارلا ميبلز، خطوبتها على صديقها مايكل بولس، وهو من أصل عربي؛ وذلك في اليوم الأخير لرئاسة والدها.

وقالت تيفاني على حسابها بإنستغرام: "لقد كان شرفًا لي أن أحتفل بالعديد من الأحداث الهامة والمناسبات التاريخية وخلق ذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض، ولا شيء أكثر خصوصية من خطبتي".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"؛ فإن "تيفاني" و"بولس" لم يعلنا بعدُ موعد زفافهما.

ووفق "الحرة" تقول الصحيفة إن تيفاني، التي درست القانون في جامعة جورج تاون، هي أصغر ابنة لترامب، ولم تكن كثيرة الظهور على مدار السنوات الأربع الماضية؛ باستثناء بعض المؤتمرات الانتخابية، بما في ذلك في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في الصيف الماضي، حين ألقت خطابًا قبل انتخابات 2020.

أما "بولس" الذي وصفته مجلة "فانيتي فير" بأنه "صديق وريثة المليارديرات"؛ فهو أصغر من خطيبته بأربع سنوات. وُلد في لبنان، ونشأ وتلقى تعليمه في مدينة لاغوس النيجيرية، وهو الآن مقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وتمتلك عائلته شركة "بولس إنتربريزس"، ومقرها نيجيريا، المتخصصة في توزيع وتجميع المركبات (دراجات بخارية، ودراجات كهربائية) وتبيع وتتاجر في المحركات والمعدات أيضًا.دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إدارة بايدن: ترامب لم يكن لديه خطة للتطعيم ضد كورونا على نطاق واسع

إدارة بايدن: ترامب لم يكن لديه خطة للتطعيم ضد كورونا على نطاق واسع

هل يبرئ الجمهوريون ترامب من محاكمته بمجلس الشيوخ؟

هل يبرئ الجمهوريون ترامب من محاكمته بمجلس الشيوخ؟

الكشف عن عقار ألماني لعلاج فيروس كورونا بنفس طريقة علاج "ترامب"

الكشف عن عقار ألماني لعلاج فيروس كورونا بنفس طريقة علاج "ترامب"

ليست سياسية فقط.. أزمات مالية وديون بمئات ملايين الدولارات تلاحق ترامب

ليست سياسية فقط.. أزمات مالية وديون بمئات ملايين الدولارات تلاحق ترامب

شبكة عيون الإخبارية