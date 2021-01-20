إغلاق وتشميع 3 مراكز دروس خصوصية في بورسعيد

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بورسعيد- طارق الرفاعي:

شنت أحياء محافظة بورسعيد، حملات مكثفة، صباح اليوم الأربعاء، لإغلاق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية، بناء على تعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأسفرت الحملات عن تشميع مركزين للدروس الخصوصية بمنطقة تعاونيات حسن عمار في حي الزهور، ومركز ثالث يتردد عليه عدد كبير من الطلاب والطالبات في نطاق حي المناخ، وجرى تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أولياء الأمور عدم إرسال أبنائهم إلى مراكز الدروس الخصوصية، حرصًا على سلامتهم في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.