أخبار عاجلة

الأردن يتابع أوضاع 3 أسرى أردنيين مصابين بالفيروس في السجون الإسرائيلية -
اللجنة العسكرية الليبية تنفي تمديد مهلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة -
"مسئولية المحافظات".. وزير الزراعة يعلق على أزمة عمال التشجير -
البرلمان يرفع جلسته لغدٍ الاثنين بحضور وزيري "القوى العاملة" و"الهجرة" -
مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار -
أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية -
الوقت القاتل يمنح الأهلي نقاط الاتفاق -
"استثمار في مستقبل السعودية والعالم".. ما الذي يترتب على نمو محفظة الصندوق السيادي السعودي؟ -
مواجهات بين الشرطة الهولندية ومحتجين معارضين للإغلاق -
​إضافة 600 ألف فدان.. تعرف على خطة "الزراعة" لتحقيق الأمن الغذائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إجراء 1288 عملية جراحية في مستشفى صامطة العام خلال 2020

Print
إجراء 1288 عملية جراحية في مستشفى صامطة العام خلال 2020 إجراء 1288 عملية جراحية في مستشفى صامطة العام خلال 2020
615518 خدمة للمرضى شملت الفحوص المخبرية وجلسات التأهيل

إجراء 1288 عملية جراحية في مستشفى صامطة العام خلال 2020

أجرى مستشفى صامطة العام 1288 عملية جراحية، وقدمت أقسام المستشفى 615518 خدمة للمرضى والمراجعين؛ فيما بلغ عدد المنومين 2776 مريضًا خلال عام 2020م.

وأوضحت "صحة جازان" أن هذه الخدمات شملت 437011 فحصًا مخبريًّا، و31148 فحصًا إشعاعيًّا، و9106 جلسات تأهيل طبي، إضافة إلى 2247 خدمة أخرى؛ لافتةً إلى أن عدد الوصفات الدوائية المصروفة للمرضى بلغ 123068 وصفة طبية، وبلغ عدد المتبرعين بالدم 2811 متبرعًا، وعدد المراجعين لعيادة فحص ما قبل الزواج 1669؛ فيما بلغ عدد مراجعي عيادة طب الأسنان 4394 مراجعًا.مستشفى صامطة العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية

أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية

الوقت القاتل يمنح الأهلي نقاط الاتفاق

الوقت القاتل يمنح الأهلي نقاط الاتفاق

"استثمار في مستقبل السعودية والعالم".. ما الذي يترتب على نمو محفظة الصندوق السيادي السعودي؟

"استثمار في مستقبل السعودية والعالم".. ما الذي يترتب على نمو محفظة الصندوق السيادي السعودي؟

"عجب": لا يمكن للمرأة الخلع بـ"ضغطة زر".. والرجل لا يوثق الطلاق من دون "تراضي"

"عجب": لا يمكن للمرأة الخلع بـ"ضغطة زر".. والرجل لا يوثق الطلاق من دون "تراضي"

شبكة عيون الإخبارية