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مقطع متداول لشخص يعري رضيعة بالشارع ويحاول حرقها.. ومصادر أمنية: جارٍ فحص الفيديو

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مصراوي Masrawy

02:02 ص الأربعاء 20 يناير 2021

انتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقطع لشخص يعري طفلة رضيعة في أحد الشوارع، بينما لم يتم التحقق بعد من موقع وتوقيت الحادث، الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل.

أظهر الفيديو مجهولا يهم بحرق الطفلة حينما حاول آخرون منعه من التعدي على الطفلة التي تركها عارية في الشارع تبكي، قبل أن يتدخل الناس ويتراجع مع تجمعهم لمنعهم، وسط صرخات نسائية متعالية.

في السياق، أكدت مصادر أمنية في عدد من المحافظات أنه جار فحص مقطع الفيديو لتحديد مكان الواقعة وكذلك مرتكبها لتقديمه للمساءلة القانونية.

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