أخبار عاجلة

الأردن يتابع أوضاع 3 أسرى أردنيين مصابين بالفيروس في السجون الإسرائيلية -
اللجنة العسكرية الليبية تنفي تمديد مهلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة -
"مسئولية المحافظات".. وزير الزراعة يعلق على أزمة عمال التشجير -
البرلمان يرفع جلسته لغدٍ الاثنين بحضور وزيري "القوى العاملة" و"الهجرة" -
مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار -
أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية -
الوقت القاتل يمنح الأهلي نقاط الاتفاق -
"استثمار في مستقبل السعودية والعالم".. ما الذي يترتب على نمو محفظة الصندوق السيادي السعودي؟ -
مواجهات بين الشرطة الهولندية ومحتجين معارضين للإغلاق -
​إضافة 600 ألف فدان.. تعرف على خطة "الزراعة" لتحقيق الأمن الغذائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تحذير من الصحة العالمية بشأن الضغط على مستشفيات أمريكا الشمالية والجنوبية

Print
تحذير من الصحة العالمية بشأن الضغط على مستشفيات أمريكا الشمالية والجنوبية تحذير من الصحة العالمية بشأن الضغط على مستشفيات أمريكا الشمالية والجنوبية
أشارت إلى ارتفاع معدلات الإشغال في وحدات العناية المركزة ونقص الأكسجين

تحذير من الصحة العالمية بشأن الضغط على مستشفيات أمريكا الشمالية والجنوبية

حذّرت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، من أن موارد المستشفيات في مناطق من أمريكا الشمالية والجنوبية تتعرض لضغوط شديدة بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقالت كلاريسا إيتيان، مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية: "تعمل العديد من المستشفيات في جميع أنحاء منطقتنا، وخاصة في أمريكا الشمالية والجنوبية، بأقصى طاقتها أو قريبة من ذلك".

يشار إلى أن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، هي الهيئة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للأمريكتين.

وأشارت إيتيان إلى ارتفاع معدلات الإشغال في وحدات العناية المركزة ونقص الأكسجين في بعض المناطق و"الارتفاع المستدام" في الحالات التي تضغط على المرافق.

وأضافت: "شهدنا الأسبوع الماضي أكثر من 2.5 مليون إصابة جديدة بكوفيد 19 في منطقة الأمريكتين؛ أي أكثر من نصف جميع الإصابات العالمية.

وخلال الفترة نفسها، توفي 42 ألفًا من الأمريكتين بسبب الجائحة".

يُذكر أن الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك من أكثر الدول تضررًا في المنطقة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لبنان يسجل 3010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

لبنان يسجل 3010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأردن يسجل 934 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن يسجل 934 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكشف عن عقار ألماني لعلاج فيروس كورونا بنفس طريقة علاج "ترامب"

الكشف عن عقار ألماني لعلاج فيروس كورونا بنفس طريقة علاج "ترامب"

بث مباشر| بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح "سينوفارم"

بث مباشر| بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح "سينوفارم"

شبكة عيون الإخبارية