مرشح بايدن للخارجية: نسعى لاتفاق أقوى مع إيران ولا تقدم قريبا في القضية الفلسطينية

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واشنطن - (د ب أ):

قال أنتوني بلينكين، مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ، إن الإدارة الجديدة ستعمل مع حلفاء الولايات المتحدة بشأن إيران ، بهدف التوصل إلى "اتفاق أطول وأقوى" بشأن برنامج طهران النووي.

وسيشمل الاتفاق الأوسع مسألة الأسلحة النووية ومخاوف أخرى ، مثل القدرة الصاروخية والاستقرار الإقليمي.

وأوضح بلينكين أن الوضع الحالي مع إيران عاد إلى "نقطة الأزمة" بعد انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 الذي يقيد إيران ، وبدأت طهران بدورها في التراجع عن التزاماتها ، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.

وقال بلينكين "إذا عادت إيران إلى الامتثال، فسنكون كذلك".

كما أوضح أن الولايات المتحدة ستدعم حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنه قال إنه لا يتوقع تقدما محتملا "على المدى القريب".

وأوضح أن الولايات المتحدة ستعيد النظر في تصنيف جماعة الحوثي اليمنية كمنظمة إرهابية، نظرا لأن ذلك "يعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين".

وأشار إلى أن بلاده ستواصل الاعتراض على إنشاء خط أنابيب "نورد ستريم 2" لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا.

من جانبه، قال لويد أوستن ، الذي سيكون أول وزير دفاع أسود ، إن آسيا ، والصين على وجه الخصوص ، يجب أن تكون محور الأولويات العسكرية الأمريكية.

وسيحتاج أوستن إلى استثناء من أجل منصبه، لأنه ترك الجيش مؤخرا.

وقال أوستن إنه "سوف يتمسك بمبدأ السيطرة المدنية على الجيش".