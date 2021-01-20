أخبار عاجلة

الأردن يتابع أوضاع 3 أسرى أردنيين مصابين بالفيروس في السجون الإسرائيلية -
اللجنة العسكرية الليبية تنفي تمديد مهلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة -
"مسئولية المحافظات".. وزير الزراعة يعلق على أزمة عمال التشجير -
البرلمان يرفع جلسته لغدٍ الاثنين بحضور وزيري "القوى العاملة" و"الهجرة" -
مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار -
أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية -
الوقت القاتل يمنح الأهلي نقاط الاتفاق -
"استثمار في مستقبل السعودية والعالم".. ما الذي يترتب على نمو محفظة الصندوق السيادي السعودي؟ -
مواجهات بين الشرطة الهولندية ومحتجين معارضين للإغلاق -
​إضافة 600 ألف فدان.. تعرف على خطة "الزراعة" لتحقيق الأمن الغذائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

انفجار كابل كهرباء يثير ذعر أهالي إحدى قرى كفرالشيخ

Print
انفجار كابل كهرباء يثير ذعر أهالي إحدى قرى كفرالشيخ انفجار كابل كهرباء يثير ذعر أهالي إحدى قرى كفرالشيخ

مصراوي Masrawy

03:41 ص الأربعاء 20 يناير 2021

كفرالشيخ - إسلام عمار:

شهدت قرية السالمية التابعة لمركز فوه في كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، انفجار كابل كهربائي مغذي لأحد مصانع الغزل والنسيج بالقرية، ما أدى إلى حدوث حالة من الذعر بين أهالي القرية.

تلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه بلاغًا من أهالي بانفجار كابل كهربائي مغذي من الشارع الرئيسي، ويمتد إلى مصنع للغزل والنسيج بالقرية، فيما انتقلت سيارة إطفاء إلى القرية، وفني من شركة كهرباء فوه، وبدوره فصل الكابل الذي حدث به الانفجار عن المصنع لحين اتخاذ قرار بشأنه.

ووفق بلاغ الأهالي، سمعوا دوي انفجار وباستطلاعهم الأمر شاهدوا انفجار كابل الكهرباء، ما جعلهم يتركون منازلهم بعدما انتابتهم حالة من الذعر، وتوجهوا ناحية منطقة جسر نهر النيل، بعيدًا عن انفجار الكابل، خشية تعرضهم لمكروه، فيما نجح بعضهم من فصل التيار الكهرباء من الكشك الرئيسي المغذي للكهرباء.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

شبكة عيون الإخبارية