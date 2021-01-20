انفجار كابل كهرباء يثير ذعر أهالي إحدى قرى كفرالشيخ

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مصراوي Masrawy

كفرالشيخ - إسلام عمار:

شهدت قرية السالمية التابعة لمركز فوه في كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، انفجار كابل كهربائي مغذي لأحد مصانع الغزل والنسيج بالقرية، ما أدى إلى حدوث حالة من الذعر بين أهالي القرية.

تلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه بلاغًا من أهالي بانفجار كابل كهربائي مغذي من الشارع الرئيسي، ويمتد إلى مصنع للغزل والنسيج بالقرية، فيما انتقلت سيارة إطفاء إلى القرية، وفني من شركة كهرباء فوه، وبدوره فصل الكابل الذي حدث به الانفجار عن المصنع لحين اتخاذ قرار بشأنه.

ووفق بلاغ الأهالي، سمعوا دوي انفجار وباستطلاعهم الأمر شاهدوا انفجار كابل الكهرباء، ما جعلهم يتركون منازلهم بعدما انتابتهم حالة من الذعر، وتوجهوا ناحية منطقة جسر نهر النيل، بعيدًا عن انفجار الكابل، خشية تعرضهم لمكروه، فيما نجح بعضهم من فصل التيار الكهرباء من الكشك الرئيسي المغذي للكهرباء.