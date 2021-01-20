بدء تسليم 1512 شقة بمشروع جنة بمدينة القاهرة الجديدة أول فبراير

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد عبدالناصر:

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن جاهز المدينة سيبدأ يوم الإثنين الأول من فبراير المقبل، وحتى يوم الأربعاء 24 أبريل المقبل، في تسليم 1512 وحدة سكنية (63 عمارة) بجميع المراحل بمشروع "جنة" بمنطقة جنوب أرض الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف غنيم، على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الرحاب، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح غنيم، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 191، يوم الإثنين 1/2/2021، ووحدات العمارة رقم 192، يوم الثلاثاء 2/2/2021، ووحدات العمارة رقم 193، يوم الأربعاء 3/2/2021، ووحدات العمارة رقم 194، يوم الخميس 4/2/2021، ووحدات العمارة رقم 195، يوم الأحد 7/2/2021، ووحدات العمارة رقم 196، يوم الإثنين 8/2/2021، ووحدات العمارة رقم 197، يوم الثلاثاء 9/2/2021، ووحدات العمارة رقم 198، يوم الأربعاء 10/2/2021، ووحدات العمارة رقم 199، يوم الخميس 11/2/2021، ووحدات العمارة رقم 200، يوم الأحد 14/2/2021، ووحدات العمارة رقم 201، يوم الإثنين 15/2/2021، ووحدات العمارة رقم 202، يوم الثلاثاء 16/2/2021، ووحدات العمارة رقم 203، يوم الأربعاء 17/2/2021، ووحدات العمارة رقم 204، يوم الخميس 18/2/2021، ووحدات العمارة رقم 205، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارة رقم 206، يوم الإثنين 22/2/2021، ووحدات العمارة رقم 207، يوم الثلاثاء 23/2/2021، ووحدات العمارة رقم 208، يوم الأربعاء 24/2/2021.

وتابع: "تسليم وحدات العمارة رقم 209، يوم الخميس 25/2/2021، ووحدات العمارة رقم 2010، يوم الأحد 28/2/2021، ووحدات العمارة رقم 2011، يوم الإثنين 1/3/2021، ووحدات العمارة رقم 2012، يوم الثلاثاء 2/3/2021، ووحدات العمارة رقم 2013، يوم الأربعاء 3/3/2021، ووحدات العمارة رقم 2014، يوم الخميس 4/3/2021، ووحدات العمارة رقم 2015، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارة رقم 2016، يوم الإثنين 8/3/2021، ووحدات العمارة رقم 2017، يوم الثلاثاء 9/3/2021، ووحدات العمارة رقم 2018، يوم الأربعاء 10/3/2021، ووحدات العمارة رقم 2019، يوم الخميس 11/3/2021، ووحدات العمارة رقم 2020، يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارة رقم 2021، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارة رقم 163، يوم الثلاثاء 16/3/2021، ووحدات العمارة رقم 164، يوم الأربعاء 17/3/2021، ووحدات العمارة رقم 165، يوم الخميس 18/3/2021.

وقال غنيم: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 166، يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارة رقم 167، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارة رقم 168، يوم الثلاثاء 23/3/2021، ووحدات العمارة رقم 169، يوم الأربعاء 24/3/2021، ووحدات العمارة رقم 170، يوم الخميس 25/3/2021، ووحدات العمارة رقم 171، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارة رقم 172، يوم الإثنين 29/3/2021، ووحدات العمارة رقم 173، يوم الثلاثاء 30/3/2021، ووحدات العمارة رقم 174، يوم الأربعاء 31/3/2021، ووحدات العمارة رقم 175، يوم الخميس 1/4/2021، ووحدات العمارة رقم 176، يوم الأحد 4/4/2021، ووحدات العمارة رقم 177، يوم الإثنين 5/4/2021، ووحدات العمارة رقم 178، يوم الثلاثاء 6/4/2021، ووحدات العمارة رقم 287، يوم الأربعاء 7/4/2021، ووحدات العمارة رقم 288، يوم الخميس 8/4/2021، ووحدات العمارة رقم 289، يوم الأحد 11/4/2021، ووحدات العمارة رقم 290 يوم الإثنين 12/4/2021، ووحدات العمارة رقم 291، يوم الثلاثاء 13/4/2021، ووحدات العمارة رقم 292، يوم الأربعاء 14/4/2021، ووحدات العمارة رقم 293، يوم الخميس 15/4/2021، ووحدات العمارة رقم 294، يوم الأحد 18/4/2021، ووحدات العمارة رقم 295، يوم الإثنين 19/4/2021، ووحدات العمارة رقم 296، يوم الثلاثاء 20/4/2021.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 297، يوم الأربعاء 21/4/2021، ووحدات العمارة رقم 298، يوم الخميس 22/4/2021، ووحدات العمارة رقم 299، يوم الأحد 25/4/2021، ووحدات العمارة رقم 300، يوم الإثنين 26/4/2021، ووحدات العمارة رقم 301، يوم الثلاثاء 27/4/2021، ووحدات العمارة رقم 302، يوم الأربعاء 28/4/2021.