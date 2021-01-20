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ملك التوقعات يفجِّرها: هكذا يطلب مني بعض لاعبي الأندية التأثير النفسي على المنافسين

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ملك التوقعات يفجِّرها: هكذا يطلب مني بعض لاعبي الأندية التأثير النفسي على المنافسين ملك التوقعات يفجِّرها: هكذا يطلب مني بعض لاعبي الأندية التأثير النفسي على المنافسين
بعض الأندية مثل الهلال والنصر رفضتني لأنني كنت موهوبًا وما عندي واسطة

ملك التوقعات يفجِّرها: هكذا يطلب مني بعض لاعبي الأندية التأثير النفسي على المنافسين

فجّر ملك التوقعات حسن الصبحان -كما تصفه جماهير الأندية - مفاجأة مدوية بأن بعض التوقعات الخاطئة غير مؤمن بها بناء على طلبات لاعبي الأندية بسبب التأثير على لاعبي الأندية بتوقعاته؛ لأنهم يتأثرون نفسيًّا بالتوقعات.

وقال ملك التوقعات حسن الصبحان عبر برنامج يا هلا: الأندية مثل الهلال والنصر رفضتني لأنني كنت موهوبًا، وما عندي واسطة، وأكلت الجو يوم كنت ألعب، ولعبت في أندية كبرى، اللاعبون فيها يستقبلون الكرة بالساق.

وأضاف "الصبحان": أنا موهبة كروية احترقت بسبب المجاملات الموجودة في الأندية، ومنصور البلوي عرض عليّ اللعب في ‫الاتحاد مقابل سيارة ووساطة لدخول كلية المعلمين، لكني رفضت.

‏وأشار الصبحان: ما كنت أذاكر، ونجحت بمعدلات عالية طوال سنوات الدراسة؛ لأني كنت أذاكر ما أتوقع أن تأتي الاختبارات فيه فقط!

‏وقال: إن الحب نذل، ومضيعة وقت، ولا يأتي إلا مصادفة. ومصدر الحب العين وليس القلب. أمي سألتني في 2015: متى تتزوج؟ فقلت: في 2021، وزواجي سوف يتم قبل نهاية العام.

وأشار: في توقعي الأخير لمباراة ‫الهلال عرفت أني سأخسر التوقع بسبب دعاء شخص ظلمته، وقال لي: الله لا يوفقك! وحركة العيون أثناء التوقعات مجرد "إثارة وتشويق".

وتابع "الصبحان" متحديًا: إذا لم يفز ‫الهلال غدًا فسوف أتوقف عن التنبؤات. وهؤلاء اللاعبون سيحرزون 3 أهداف في المباراة. والنصر سوف يتغلب على الوحدة 3 / 1 فيها "بلنتي"، و‫الهلال أكبر من آسيا، لكن ما له نَفَس في الدوري، ولن يعود لمستواه إلا عندما يقترب النصر منه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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