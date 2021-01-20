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السروال الرياضي نجم الموضة في 2021

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السروال الرياضي نجم الموضة في 2021 السروال الرياضي نجم الموضة في 2021

مصراوي Masrawy

01:13 ص الأربعاء 20 يناير 2021

د ب أ-
يمثل السروال الرياضي نجم الموضة النسائية في 2021 ليمنح المرأة إطلالة عصرية أنيقة وإحساسا بالراحة.
وأوضح خبير الموضة الألماني كارل تيليسين أن ازدهار السروال الرياضي يأتي في إطار اتجاه الموضة "Athleisure" الرائج بقوة حاليا، وهو اتجاه يجمع بين الملابس الرياضية والملابس الكاجوال.
وأضاف تيليسين أن السروال الرياضي يأتي هذا العام مصنوعا من خامة الجرسيه، وغالبا ما يحتوي على رباط للوسط، مشيرا إلى أنه يتألق بمظهر أنيق لدرجة أنه لا يبدو كسروال رياضي.
ويمكن ارتداء السروال الرياضي أثناء العمل المنزلي أو في الشارع أو في أوقات الراحة والاستلقاء على الأريكة.

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