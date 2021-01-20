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مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

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مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصراوي Masrawy

12:38 ص الأربعاء 20 يناير 2021

وكالات

لقى قائد الأكاديمية البحرية العميد أحمد أيوب وقائد الكلية البحرية العميد سالم أبو صلاح، في منطقة جنزور غرب طرابلس الليبية، إثر حريق اندلع جراء انفجار مخزن للذخيرة.

واندلع حريق مساء الثلاثاء، في في مقر الأكاديمية البحرية في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس، وذلك بسبب انفجار مخزن للذخيرة التابع لإحدى الميليشيات المسلحة، حسبما ذكرت وسائل إعلام ليبية.

وذكرت وسائل إعلام ليبية، أن فرق هيئة السلامة الوطنية وصلت إلى مقر الأكاديمية البحرية في جنزور لإخماد الحريق.

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