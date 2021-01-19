ارتفاع درجة الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية وانكسار الموجة الباردة

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مصراوي Masrawy

كتب - يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد تحسن الأحوال الجوية وانكسار موجة التقلبات الجوية الباردة، لتشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بمعدل درجة يوميا، لتتراوح بين 18 ـ 19 درجة.

وقال شاهين لمصراوي، إن الأحوال الجوية تعود للاستقرار بداية من يوم الخميس المقبل، على أن تقل فرص سقوط الأمطار بشكل كبير وتعود الشبورة المائية للظهور مرة أخرى في الصباح الباكر.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد هدوء في سرعات الرياح ابتداء من يوم الخميس، موضحا أن عودة الشبورة المائية في الصباح الباكر بشكل عادي، يدل على استقرار الأحوال الجوية، متابعا: "لم نحذر من الشبورة بشأن أنها كثيفة أو ضباب حتى الآن".

وأشار شاهين، إلى أن درجات الحرارة تبلغ على القاهرة الكبرى والوجه البحري يوم الخميس 18 درجة مئوية، ويوم الجمعة 19 درجة، فيما تتراوح على محافظات السواحل الشمالية بين 18 ـ 19 درجة، وشمال الصعيد بين 19 ـ 20 درجة وجنوب الصعيد بين 22 ـ 24 درجة مئوية.

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