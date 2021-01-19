بعد تصفية شركة الحديد والصلب.. ساويرس: "القطاع العام مال سايب"

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مصراوي Masrawy



كتب-محمد عبدالناصر:

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن القطاع العام مال سايب مالوش صاحب.

وأضاف ساويرس في تدوينة له عبر موقع تويتر، الثلاثاء": القطاع العام بيساوي مال سايب بالإضافة إلى إدارة فاشلة يؤدي في النهاية للفساد".

وأعاد ساويرس نشر تغريدة لأحد النواب السابقين، حول حوار "مصراوي" مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، حول تصفية شركة حلوان للحديد والصلب.

وكانت وزارة قطاع الأعمال، كشفت السبت الماضي، أسباب تصفية شركة الحديد والصلب في حلوان.

وقالت في بيان لها، إن قرارها جاء "بعد فشل محاولات كثيرة لوقف نزيف الخسائر التي بلغت مجموعها فى 30 يونيو الماضي حوالى 8.5 مليار جنيه (حوالي 540 مليون دولار)، فيما بلغت المديونيات مبلغا مماثلا".

وعلى مدار عقود، لعبت الشركة دور الريادة في المنطقة العربية في مجال إنتاج الحديد ومشتقاته، حيث بدأ الإنتاج عام 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطورت فى الستينات والسبعينات بتكنولوجيا روسية.