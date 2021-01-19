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الزراعة: دورة حول "اختبارات سلامة الغذاء" للمتخصصين من دولة الكاميرون

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الزراعة: دورة حول "اختبارات سلامة الغذاء" للمتخصصين من دولة الكاميرون الزراعة: دورة حول "اختبارات سلامة الغذاء" للمتخصصين من دولة الكاميرون

مصراوي Masrawy

11:08 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب - أحمد مسعد :

افتتحت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، فعاليات الدورة التدريبية، التي تنفذها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، واشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بعنوان: "التدريب الفني على اختبارات سلامة الغذاء"، لعدد من المتدربين من جمهورية الكاميرون.

وقالت هند في بيان لها الثلاثاء، أنن ذلك يأتي في ظل سعي المعمل، لتقديم خدماته المختلفة للدول الإفريقية الشقيقة وبالتعاون مع كبرى الهيئات الدولية.

وأوضحت أن البرنامج التدريبي يشمل طرق التحليل في الأقسام المختلفة وباستخدام أحدث الأجهزة، في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية لتقديم كافة الإمكانيات في كافة المجالات لدعم ومساعدة الدول الإفريقية الشقيقة.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج التدريبي على مدار شهر كامل، بهدف نقل الخبرات المصرية للمتخصصين من ممثلي جمهورية الكاميرون في مجال اختبارات سلامة الغذاء.

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