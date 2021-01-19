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: أنجزنا سلسلة اتفاقات سلام تاريخية في الشرق الأوسط

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ترامب: أنجزنا سلسلة اتفاقات سلام تاريخية في الشرق الأوسط : أنجزنا سلسلة اتفاقات سلام تاريخية في الشرق الأوسط

مصراوي Masrawy

11:28 م الثلاثاء 19 يناير 2021

وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ، إنه مع استعداده لتسليم السلطة إلى جو بايدن، فإن الحركة التي أطلقها ليست سوى بداية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وتابع ترامب في خطاب وداع مسجل من البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، أن إدارته أنجزت سلسلة اتفاقات سلام تاريخية في الشرق الأوسط، مضيفًا أن اتفاقات السلام فجر جديد للشرق الأوسط.

وذكر أن إدارته حققت الكثير من الإنجازات، وأنه يدعو الأمريكيين إلى العمل من أجل مصير مشترك، والصلاة من أجل نجاح إدارة بايدن.

واستطرد قائلاً: "لقد استعدنا القوة الأمريكية في الداخل والقيادة الأمريكية في الخارج"، مضيفًا: " أبرمنا اتفاقا جديدا مع الصين ولكننا والعالم تعرضنا لهجوم صيني حتى قبل جفاف الحبر الذي وقعنا به الاتفاق".

وأشار إلى أنه أصلح اتفاقيات تجارية وانحسب من اتفاق باريس للمناخ.

وقال: "الولايات المتحدة منحتني الكثير وأود أن أرد لها ذلك فقد بنينا ًا عظيمًا وأنجزنا كثيرًا لم يخطر على بال أحد".

وأكد على أنه على الشعب الأمريكي ألا ينسى أنه شعب محب للسلام ويريج الازدهار لبلاده، رغم الخلافات الحالية.

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