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مصراوي Masrawy

كتب- محمد صفوت:

حث الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، الأمريكيين على الصلاة من أجل نجاح إدارة بايدن، حسبما ذكرت "بلومبرج".

ونشرت بلومبرج، مساء الثلاثاء، مقتطفات من خطاب الوداع المقرر أن يلقيه ترامب، غدًا قبل مغادرته البيت الأبيض، وتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة.

وأكد ترامب، أنه وحد العالم أكثر من أي وقت مضى لمواجهة الصين، مشيرًا إلى أنه الرئيس الأمريكي الأول منذ عقود الذي لم يخض حروبًا جديدةً.

ويدعو ترامب الأمريكيين للصلاة من أجل إنجاح إدارة بايدن، والحفاظ على أمريكا آمنة ومزدهرة.

ويستنكر أحداث الكونجرس التي وقعت في 6 يناير الجاري، مؤكدًا أن كل الشعب الأمريكي شعر بالرعب من الهجوم على الكابيتول، مضيفًا أن العنف السياسي هو هجوم على كل ما نعتز به كأمريكيين، ولا يمكن التسامح معه".

وذكرت "بلومبرج" أن خطاب الوداع لن يذكر اسم جو بايدن صراحةً، وفقًا للمقتطفات التي نشرتها.

ولن يحضر ترامب، مراسم أداء خليفته جو بايدن اليمين الدستورية، وتنصيبًا رئيسًا للولايات المتحدة.

وباتت العاصمة الأمريكية واشنطن حصنًا منيعًا، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، استعدادًا لحفل تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، في ظل الانقسامات الذي تشهده البلاد التي أججها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بمزاعم سرقة الانتخابات وتزويرها، وازدياد خطر التنظيمات اليمينية المتطرفة في البلاد.

ويؤدي بايدن ظهر الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة، اليمين الدستورية ليصبح رسميًا الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، التي شهدت خلال فترة حكم سلفه ترامب انقسامات حادة ساهمت في تعميق الفجوة بين أفراد الشعب الأمريكي وانتشار العنف والتفرقة، بينما وعد بايدن بتوحيد الصف وإنهاء الانقسام.