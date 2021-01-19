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مرشح بايدن لوزارة الخارجية: إذا عادت إيران للاتفاق النووي سنعود

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مرشح بايدن لوزارة الخارجية: إذا عادت إيران للاتفاق النووي سنعود مرشح بايدن لوزارة الخارجية: إذا عادت إيران للاتفاق النووي سنعود

مصراوي Masrawy

11:01 م الثلاثاء 19 يناير 2021

وكالات

قال مرشح بايدن لوزارة الخارجية أنتوني بلينكن، إنه حال عودة إيران إلى الاتفاق النووي ستعود بلاده إليه.

وتابع بلينكن، في جلسة استماع مساء الثلاثاء بمجلس الشيوخ، للتصديق على ترشيحات الرئيس جو بايدن، لعددًا من وزراء حكومته الجديدة، أنه يجب علينا العمل على اتفاق أقوى مع إيران يتضمن الصواريخ الباليستية وأنشطتها المزعزعة للاستقرار.

وشدد على ضرورة عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية في المستقبل.

وعن الصين، أكد أنه بلا شك هي أكبر تحدي للولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا أن على واشنطن التقرب من بكين من موقع قوة وليس موقع ضعب.

وقال إن جزءًا من هذه القوة كان العمل مع الحلفاء والمشاركة مع المؤسسات الدولية.

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