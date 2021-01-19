النائب العام السوداني يصدر قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الجنينة

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مصراوي Masrawy

السودان - (أ ش أ)

أصدر النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في الأحداث السابقة والأخيرة التي وقعت في مدينة الجنينة، ومعسكر كردينق، في غرب دارفور غربي السودان.

وحدد القرار اختصاص وسلطات اللجنة بالتحري والتحقيق في الأحداث الأخيرة التي وقعت بمدينة الجنينة ومعسكر كردينق، والتي أدت إلى وفاة مواطنين، وإتلاف فى الممتلكات العامة والخاصة، وتداعياتها، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الأحداث والمتسببين فيها والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل السلطات الولائية والمحلية.

وأعطى القرار اللجنة اختصاصات النيابة العامة الواردة في قانون النيابة العامة، بما يشمل تقديم المتهمين للمحاكمة، وسمى القرار رئيس وأعضاء اللجنة، وأجاز لها الاستعانة بمن تراه مناسبا، على أن ترفع تقريرها في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ بداية أعمالها.