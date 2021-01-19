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الصومال ينفي مصرع مئات من جنوده أثناء القتال في أثيوبيا

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الصومال ينفي مصرع مئات من جنوده أثناء القتال في أثيوبيا الصومال ينفي مصرع مئات من جنوده أثناء القتال في أثيوبيا

مصراوي Masrawy

10:54 م الثلاثاء 19 يناير 2021

الصومال- (أ ش أ):

نفى وزير الإعلام الصومالي عثمان أبوكر دبى، ما تردد عن مصرع مئات من الجنود الصوماليين أثناء القتال إلى جانب الجيش الإثيوبي ضد جبهة تحرير شعب تيجراي، مؤكدا أن إثيوبيا لم تطلب أي جنود من الصومال.

وفي معرض رده على ما تردد فيما يتعلق بهذا الشأن، قال إنها مجرد شائعات "ونحن نؤكد أن هذه الأنباء كاذبة وليست حقيقية".

وأضاف قائلا: "سبق ترديد دعاية مماثلة في الماضي بأن جنودًا صوماليين شاركوا فى القتال فى ليبيا وأذربيجان، وقد تأكد أن تلك الدعاية كانت كاذبة" .

يذكر أن هذا النفي يأتي ردًا على ما ذكره نائب رئيس وكالة الأمن والمخابرات الصومالية السابق عبدالسلام يوسف جوليد، بأن أكثر من 370 جنديًا صوماليًا لقوا مصرعهم أثناء القتال في إقليم تيجراي خلال شهر نوفمبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن تلك التصريحات أثارت الشعور بالخوف عبر أنحاء الصومال، حيث أعربت كثير من العائلات عن قلقها بشأن أقاربها الذين يخدمون فى الجيش الوطنى الصومالي.

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