"التعليم": العام المقبل مادة اللغة الإنجليزية تُدرَّس من الصف الأول الابتدائي

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"الشهري": تطوير المناهج ودمج مواد التربية الإسلامية في كتاب واحد

أكدت وزارة التعليم أن العام الدراسي القادم سوف يشهد انطلاق تعليم اللغة الإنجليزية من الصف الدراسي الأول الابتدائي، إلى جانب إضافة مناهج جديدة، من أبرزها منهج المهارات الرقمية الذي سيتم طرحه بدءًا من الصف الرابع.

وأكدت ابتسام الشهري، المتحدثة باسم وزارة التعليم، في برنامج "يا هلا" على قناة روتانا أنه من ضمن تطوير المناهج دمج مواد التربية الإسلامية في كتاب واحد، وتم فيه المحافظة على التخصصية في هذه المواد من توحيد وفقه وحديث وتفسير.

وأكدت أنه من خلال دمج المواد تم معالجة التكرار في المناهج الجديدة، بينما المهارات والقيم الأساسية موجودة.