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البرلمان العربي يوافق على إنشاء المرصد العربي لحقوق الإنسان

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البرلمان العربي يوافق على إنشاء المرصد العربي لحقوق الإنسان البرلمان العربي يوافق على إنشاء المرصد العربي لحقوق الإنسان
يهدف إلى رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية،

البرلمان العربي يوافق على إنشاء المرصد العربي لحقوق الإنسان

وافق مكتب البرلمان العربي على إنشاء "المرصد العربي لحقوق الإنسان"، خلال الاجتماع الذي عقده في القاهرة اليوم، برئاسة رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي، ومشاركة نواب رئيس البرلمان العربي ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان.
وقال "العسومي" في بيان له اليوم، إن المرصد يهدف إلى رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وموقفها من التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، فضلاً عن إعادة رسم وبلورة الصورة الذهنية الصحيحة والسليمة عن الدول العربية في الخارج، وخصوصًا من خلال الرد على ادعاءات التقارير المُسيسة والمغلوطة التي تصدر من بعض الجهات غير ذات الصلة بشأن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، وتفنيد ما تتضمنه هذه التقارير من ادعاءات واتهامات باطلة.

وأضاف أن المرصد سيتولى دراسة التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والأجهزة والهيئات التابعة لها حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية واقتراح السياسات الملائمة للتعامل معها.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن المرصد سيطلق "المؤشر العربي لحقوق الإنسان"، كآلية تتيح للدول العربية تقييم تقدمها المُحرز في اعمال حقوق الإنسان ومدى امتثالها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بحقوق الإنسان.


كما ناقش مكتب البرلمان العربي اللائحة الداخلية الخاصة بمركز الدبلوماسية البرلمانية، وتطوير الدور الإعلامي للبرلمان العربي، والاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالجلسة العامة القادمة للبرلمان العربي في شهر فبراير المقبل، وكذلك دعوة بعض الشخصيات السياسية في الوطن العربي للمشاركة في هذه الجلسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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