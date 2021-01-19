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وزير الصحة لطبيبة جدة: أنا عاجز عن شكرك على تميزك وإخلاصك في عملك

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وزير الصحة لطبيبة جدة: أنا عاجز عن شكرك على تميزك وإخلاصك في عملك وزير الصحة لطبيبة جدة: أنا عاجز عن شكرك على تميزك وإخلاصك في عملك
بعد رصد "الزائر السري" تفانيها وإخلاصها في عملها وحُسن تعاملها مع المرضى

وزير الصحة لطبيبة جدة: أنا عاجز عن شكرك على تميزك وإخلاصك في عملك

وجَّه وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، شكره وتقديره للطبيبة أريج أحمد العمري، وقال: الأخت الدكتورة أريج أحمد العمري، أنا عاجز عن شكرك على تميزك وتفانيك وإخلاصك في عملك".

وأضاف "الربيعة": نحن لاحظنا تفانيك في العمل، وقربك من المرضى، والشرح الدقيق لهم عن المرض، وآلية التعامل معه، وآلية التعامل مع الأدوية.

وأردف: حقيقة كنت نموذجًا مميزًا يُحتذى به؛ فلك مني كل الشكر والامتنان والتقدير.

وبيَّن الوزير "الربيعة" في رسالة تسجيلية: لقد لاحظنا ذلك من خلال زيارات عدة للزائر السري، الذي لاحظ كيفية التفاني في عملك. معربًا عن امتنانه وشكره للطبيبة أريج على هذا التميز.

والدكتورة أريج العمري أخصائية طب أسرة في مراكز (تطمن) المهتمة بكورونا بمحافظة جدة، التي خصصتها وزارة الصحة لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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