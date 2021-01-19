أخبار عاجلة

أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية -
الوقت القاتل يمنح الأهلي نقاط الاتفاق -
"استثمار في مستقبل السعودية والعالم".. ما الذي يترتب على نمو محفظة الصندوق السيادي السعودي؟ -
مواجهات بين الشرطة الهولندية ومحتجين معارضين للإغلاق -
​إضافة 600 ألف فدان.. تعرف على خطة "الزراعة" لتحقيق الأمن الغذائي -
رئيس الوزراء يهنىء لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد بالصعود لدور الثمانية ببطولة العالم -
"عجب": لا يمكن للمرأة الخلع بـ"ضغطة زر".. والرجل لا يوثق الطلاق من دون "تراضي" -
ولي العهد: نسعى لتحقيق تطلعات ملك عظيم وشعب عظيم يسكن وطناً عظيماً اسمه المملكة العربية السعودية -
مصادرة الخيول والألعاب الهوائية بحجز جنوب مكة الفرعية -
حقيقة منع غواص من انتشال جثة غريق بترعة الإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

حالة عدم الاستقرار.. هطول أمطار بشوارع ومناطق بالقاهرة - صور

Print
حالة عدم الاستقرار.. هطول أمطار بشوارع ومناطق بالقاهرة - صور حالة عدم الاستقرار.. هطول أمطار بشوارع ومناطق بالقاهرة - صور

مصراوي Masrawy

08:25 م الثلاثاء 19 يناير 2021


كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير- علاء أحمد:

شهدت بعض شوارع ومناطق بمحافظة القاهرة، مساء الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ما أدى إلى تعطل الحركة المروية بعض الشيء.

يأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدا الأربعاء يشهد استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حاليا مع استمرار نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بين 3 إلى 4 درجات.

وقال شاهين لمصراوي اليوم، إن فرص سقوط الأمطار مستمرة على فترات متقطعة من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومن خفيفة إلى متوسطة على باقي محافظات الوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة، على أن تكون خفيفة على بعض المناطق، ومن خفيفة إلى متوسطة على مناطق أخرى، وتكون خفيفة على مناطق من شمال الصعيد.

وأضاف أن درجات الحرارة تبلغ على القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 درجة مئوية، ويوم الخميس 18 درجة، ويوم الجمعة 19 درجة، على أن تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا تدريجيا بمعدل درجة بشكل يومي، لتتراوح بين 18 ـ 19 درجة ابتداء من يوم الخميس، فيما تتراوح على محافظات السواحل الشمالية بين 18 ـ 19 درجة، وشمال الصعيد بين 19 ـ 20 درجة وجنوب الصعيد بين 22 ـ 24 درجة مئوية.

وأشار شاهين، إلى أنه عودة الشبورة المائية في الصباح الباكر بشكل عادي، ما يدل على استقرار الأحوال الجوية، متابعا: "لم نحذر من الشبورة بشأن أنها كثيفة أو ضباب حتى الآن".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

مستشهدًا برواية كندية.. رئيس برلمانية النور يطالب بالاهتمام بالقطن المصري

مستشهدًا برواية كندية.. رئيس برلمانية النور يطالب بالاهتمام بالقطن المصري

شبكة عيون الإخبارية