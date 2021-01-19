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واشنطن: الصين تنفذ "إبادة جماعية" ضد الإيجور

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واشنطن: الصين تنفذ "إبادة جماعية" ضد الإيجور واشنطن: الصين تنفذ "إبادة جماعية" ضد الإيجور

مصراوي Masrawy

08:10 م الثلاثاء 19 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت الولايات المتحدة، رسميًا أن ممارسات الصينية ضد الإيجور والأقليات المسلمة الأخرى تشكل "إبادة جماعية" و"جرائم ضد الإنسانية".

جاء ذلك فى بيان من أصدره وزير الخارجية مايك بومبيو، في آخر 24 ساعة من إدارة الرئيس دونالد ، ومع تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم في السنوات القليلة الماضية.

وأشار بومبيو فى بيانه على وجه التحديد إلى مزاعم التعقيم القسري والعمل القسري و"الحرمان الشديد من الحرية الجسدية لأكثر من مليون مدني"، وغيرها من القيود المفروضة على الحرية، بما في ذلك حرية العبادة الدينية.

وأكد بيان بومبيو، الذي جاء بعد مراجعة داخلية طويلة في وزارة الخارجية، أن الجرائم المزعومة لا تزال مستمرة.

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