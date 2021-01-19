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"التعليم" تطلق قريباً مصحفاً إلكترونياً عبر "مدرستي" لتدريسه طلابها

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"التعليم" تطلق قريباً مصحفاً إلكترونياً عبر "مدرستي" لتدريسه طلابها "التعليم" تطلق قريباً مصحفاً إلكترونياً عبر "مدرستي" لتدريسه طلابها
يحمل عدة خصائص ويحفظ التسجيل الصوتي للطالب وإرساله

أعلنت وزارة التعليم، عزمها إطلاق تطبيق لمصحف إلكتروني عبر منصة "مدرستي"، بخصائص متعددة لتدريس وتقييم الطلاب والطالبات في الكتاب الكريم، ودعت الجميع للتصويت لاسم يكون يحمله هذا التطبيق.

وتفصيلاً فقد أوضحت "التعليم" أنها ستطلق عبر منصة مدرستي تطبيقاً لتوفير مصحف إلكتروني يسهم في تدريس مادة القرآن الكريم، ومرتبط بالخطة الدراسية للطالب، وذلك بخصائص متعددة منها اختيار المقرئ، والتكرار، والتفسير، وحفظ التسجيل الصوتي للطالب وإرساله.

ودعت متابعي حسابها على "تويتر" المساهمة في التصويت للمسمى المناسب للتطبيق من بين ثلاثة مقترحات، هي: مصحف ومقرأة مدرستي، ومقرأة مدرستي، ومصحف مدرستي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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