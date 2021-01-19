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في الجولة الـ14 من دوري المحترفين.. الفيصلي يحرم الشباب من الصدارة

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في الجولة الـ14 من دوري المحترفين.. الفيصلي يحرم الشباب من الصدارة

تعادل الشباب أمام ضيفه الفيصلي بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، وكان الفيصلي هو البادئ في التسجيل عن طريق تسديدة أرضيه قوية من قدم أحمد أشرف عند الدقيقة السابعة على يسار حارس الشباب زيد البواردي.

وعند الدقيقة الـ34 عادل فابيو مارتنز النتيجة للشباب بهدف رائع بعد استثماره عرضية زميله عبد الله الحمدان.

ولم تتغيّر الحال في الشوط الثاني؛ وبقيت النتيجة كما كانت في الشوط الأول.

وبتلك النتيجة بقي الشباب ثانيًا في سُلَّم الترتيب برصيد 26 نقطة، والفيصلي برصيد 15 نقطة في المركز الـ12.

في الجولة الـ14 من دوري المحترفين.. الفيصلي يحرم الشباب من الصدارة

في الجولة الـ14 من دوري المحترفين.. الفيصلي يحرم الشباب من الصدارة

في الجولة الـ14 من دوري المحترفين.. الفيصلي يحرم الشباب من الصدارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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