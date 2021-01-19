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إطلالات اليوم: آيتن عامر جذابة.. ولقاء الخميسي بإطلالة بسيطة

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إطلالات اليوم: آيتن عامر جذابة.. ولقاء الخميسي بإطلالة بسيطة إطلالات اليوم: آيتن عامر جذابة.. ولقاء الخميسي بإطلالة بسيطة

مصراوي Masrawy

07:00 م الثلاثاء 19 يناير 2021


كتبت- شيماء مرسي
تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".
لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة، عبر صفحاتهن على "إنستجرام".
-آيتن عامر:
ظهرت الفنانة آيتن عامر بفستان طويل باللون الأسود مصنوع من الجلد، مزود بأكمام، وتميز الفستان بوجود الكشكات عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسورات مكونة من أقراط طويلة وخاتم، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.
- حنان مطاوع:
طلت الفنانة حنان مطاوع ببلوزة باللون الأسود مزودة بأكمام طويلة منفوخة، وبنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت إكسسورات مكونة من خاتم ومجموعة أساور وأقراط طويلة، وتركت شعرها منسدلا.
- نسرين طافش:
ارتدت الفنانة نسرين طافش فستان باللون الأوف وايت، مزود بأكمام طويلة وفتحة ساق، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة.
- هند صبري:
تألقت الفنانة هند صبري بفستان باللون الكافيه، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسورات مكونة من مجموعة أساور و خاتم، وتركت شعرها الويفي منسدلا.
- أسماء جلال:
كما ظهرت الفنانة أسماء جلال بتوب باللون الزيتي مع جاكيت وبنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت إطلالتها قبعة باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.
- لقاء الخميسي:
أما الفنانة لقاء الخميسي ارتدت تيشرت باللون الأبيض مع بطلون جينيز غامق، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الرصاصي، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى والمنسدل.

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