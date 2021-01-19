مسؤولة طبى بريطانى: يمكن إعادة فتح مدارس لندن وشرق إنجلترا الشهر المقبل

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

لندن - (د ب ا)

صرحت نائبة كبير مسؤولي القطاع الطبي فى بريطانيا، جيني هاريس، اليوم الثلاثاء أنه من الممكن إعادة فتح المدارس في لندن وجنوب شرق إنجلترا قبل بقية أنحاء البلاد بعد الإغلاق لأن العاصمة والمناطق المحيطة بها كانت أول من تأثر بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقالت هاريس في اجتماع للجنة التعليم بالبرلمان اليوم الثلاثاء إنه "افتراض معقول" بشأن إمكانية إعادة فتح بعض المدارس بعد فترة إجازة نصف الفصل الدراسي في منتصف شهر فبراير المقبل كما وعد رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن حكومة جونسون جعلت إعادة فتح المدارس بالكامل أولوية رئيسية لها لأنها في الوقت الذي تخطط فيه لإيجاد مسار للخروج من الإغلاق الوطني الثالث في إنجلترا.

ويتوقف الكثير على تعهد رئيس الوزراء بتطعيم الأشخاص الأكثر ضعفًا بحلول منتصف الشهر المقبل ، الأمر الذى يأمل الوزراء في أن يسمح بالتخفيف التدريجي لقواعد التباعد الاجتماعي وتمكين إعادة فتح الاقتصاد .