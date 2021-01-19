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شيء عظيم.. "المؤتمر" يشيد بإقرار النواب قانون تكريم أسر الشهداء

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شيء عظيم.. "المؤتمر" يشيد بإقرار النواب قانون تكريم أسر الشهداء شيء عظيم.. "المؤتمر" يشيد بإقرار النواب قانون تكريم أسر الشهداء

مصراوي Masrawy

06:51 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- مصراوي:
أشاد حسام لبن، نائب رئيس حزب المؤتمر، بموافقة مجلس النواب، في بداية أعمال الفصل التشريعي الثاني، على تعديل قانون إنشاء صندوق دعم أسر الشهداء والمصابين في العمليات الإرهابية والحربية، قائلا: "شيء عظيم أن يستهل المجلس أعماله بهذا التشريع".

وأشار "لبن"، في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن التعديلات الواردة في القانون بمثابة "رد جميل" من الشعب المصري لشهداء الوطن والمصابين تقديرًا لجهودهم للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذا التشريع وما يتضمنه من امتيازات لأسر الشهداء والمصابين ليس تقديرا ماديا بقدر ما هو تقدير معنوي ورسالة شكر وتقدير على ما قدموه من تضحيات.

ودعا حسام لبن، إلى تكريم الشهداء وأسرهم والمصابين في العمليات الإرهابية والحربية، تقديرا لما قدموه من تضحيات وبطولات.

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