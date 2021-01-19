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مصراوي Masrawy



كتب - محمد عبيد

أعلن قطاع السياحة "الكرنك" التابع لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، المشاركة في مبادرة "شتي في مصر" التي أطلقتها وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار لتنشيط حركة السياحة الداخلية، والتي بدأت منتصف الشهر الحالي وتستمر حتى 28 فبراير المقبل، وذلك في إطار الجهود والمبادرات التي تبذلها وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار محمد منار.

وقال يوسف جاد رئيس قطاع الكرنك للسياحة بمصر للطيران: "نقدم برامج سياحية متميزة، ضمن مبادرة شتي في مصر بأسعار تبدأ من 3120 جنيه لمدة 4 أيام / 3 ليال للفرد الواحد شاملة الإقامة بالفنادق مستويات 4 و5 نجوم وتذاكر الطيران على خطوط مصر للطيران لكل من الوجهات السياحية (الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان ومرسى علم)، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد 19.

وأضاف جاد يمكن الاستفسار وحجز هذه البرامج السياحية أو تذاكر الطيران المخفضة من خلال زيارة أو الاتصال بفروع الشركة في مدينة نصر 26738155 وقصر النيل 25772985 وفندق لو باساج المطار 22678117 وفرع الإسكندرية 035827039 أو عن طريق الواتس آب على رقم خدمة العملاء 01285311558.