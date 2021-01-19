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دياب: لقاء قريب بين الحريري وعون لتشكيل اللبنانية الجديدة

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دياب: لقاء قريب بين الحريري وعون لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة دياب: لقاء قريب بين الحريري وعون لتشكيل اللبنانية الجديدة

مصراوي Masrawy

06:26 م الثلاثاء 19 يناير 2021

بيروت - ( د ب أ)

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بعد لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عن لقاء قريب بين عون وسعد الحريري المكلف بتشكيل حكومة جديدة.

واستقبل الرئيس عون في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم الرئيس دياب في إطار التحرك الذي يقوم به دياب على صعيد عملية تشكيل ، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وقال دياب في تصريح له بعد اللقاء " أعتقد أنه سيكون هناك لقاء قريب إن شاء الله بين الرئيس عون والرئيس الحريري في الوقت الذي يجد أنه مناسب لمتابعة هذا الموضوع والوصول إلى الحل المناسب لولادة الحكومة في أسرع وقت ممكن".

وتابع دياب: "بحسب ما لمست من الجميع إن النقاط المنجزة والإيجابية أكثر بكثير من بعض العقد التي لا تزال بحاجة لتدوير زوايا سياسية، ولكن لقد لمست نية لدى الجميع لمتابعة هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن".

من جهة أخرى زار دياب، رئيس مجلس النواب نبيه بري في إطار السعي لتشكيل الحكومة .

وقال دياب بعد اللقاء إن الرئيس بري أبدى استعداده للمساعدة بمثل ما يقوم به دائما في لعب الأدوار لحل العقد القليلة المتبقية لتشكيل الحكومة التي باتت مطلبا وطنيا للجميع لمعالجة الكثير من الأمور اليومية والحياتية التي يعاني منها لبنان واللبنانيون والتي أصبحت أولوية قبل أي موضوع آخر.

كان دياب قد صرح بعد زيارته سعد الحريري المكلف بتشكيل حكومة لبنانية جديدة أنه يسعى للقيام بأي دور إيجابي لتشكيل هذه الحكومة بأسرع وقت ممكن.

ومن جهته، قال الحريري: "تباحثنا في أمور عدة أهمها ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن. وأنا كنت طوال المرحلة السابقة قد أبديت الانفتاح والاستعداد للذهاب والمجيء عدة مرات لكي نتمكن من تشكيل الحكومة، وموقفي واضح بهذا الصدد".

يذكر أنه تم تكليف الحريري بتشكيل حكومة جديدة في 22 أكتوبر الماضي، تخلف حكومة دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار وقع في الرابع من ذلك الشهر دمر مرفأ بيروت وما حوله .

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