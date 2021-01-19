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وزير الإعلام: لم أوجه إهانات للصحفيين وأعتذر عن الفهم الخاطئ

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وزير الإعلام: لم أوجه إهانات للصحفيين وأعتذر عن الفهم الخاطئ وزير الإعلام: لم أوجه إهانات للصحفيين وأعتذر عن الفهم الخاطئ

مصراوي Masrawy

05:30 م الثلاثاء 19 يناير 2021

مصراوي
نفى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إهانته للصحفيين فى أى وقت، قائلا،:" لم يحدث فى يوم من الأيام أن وجهت أى إهانة للصحفيين، ومن هنا أعتذر حال فهم ذلك من جانب البعض"
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفى جبالى، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أداء وزارة الدولة للإعلام.

وأضاف هيكل، هناك علاقة بين الدولة والمؤسسات الصحفية، متابعا،" احنا مش فى حالة حرب بيننا بل نحن جميعا فى حالة حرب مع عدو بالخارج".

وأوضح هيكل:"بداية الأزمة جاءت عندما تحدثت عن ما جاء بتقارير حكومية منها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، حول أن 65 فى المائة من المواطنين لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، وذلك بسبب توقفنا عن تطوير المؤسسات الإعلامية على مدار العشر سنوات الماضية، ما أدى إلى عدم قدرة الإعلام على التأثير".

وأضاف:" الإعلام الخارجى يدخل الآن حدود بيوتنا، وهو أمر نتفق عليه جميعا، وبالتالى لابد من تطوير الإعلام الداخلى لمواجهة ذلك الإعلام الخارجي المعادي".

وشهدت الجلسة العامة اليوم، هجوم حاد من النواب على وزير الإعلام، وانتقد أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية، جمع أسامة هيكل بين منصبي وزير الدولة للإعلام، ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، والعضو المنتدب.

وتسائل: "هل ذلك بسبب عدم وجود كوادر فى الدولة تتولى مناصب بدلا من ذلك الجمع الذى يعد مخالف للدستور والقانون؟.
وقال رشاد: نحن فى انتظار أساتذة القانون ليقولوا لنا مدى دستورية ذلك الأمر.

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