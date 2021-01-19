رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل السفير البيلاروسي لبحث التعاون المشترك

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

استقبل الدكتور سيد عبدالقادر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، اليوم الثلاثاء، السفير سيرجى تيرتنتييف، سفير دولة بلاروسيا لدى مصر على رأس وفد من السفارة، لبحث التعاون المشترك في مجالات التعليم التكنولوجي والصناعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي، والدكتور محمد قايد عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، ورؤساء ومنسقي الأقسام.

وخلال اللقاء أعرب رئيس الجامعة عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع بيلاروسيا، والاستفادة من بعض الخبرات الموجودة لديها فى مجال التصنيع، وكذا تكنولوجيا المعلومات وتحديث بعض الصناعات والتدريب.

وأكد رئيس الجامعة إلى تطلعه لتبادل الزيارات بين جامعة بنى سويف التكنولوجية وجامعات بيلاروسيا، لاكتساب وتبادل الخبرات.