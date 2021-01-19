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جامعة بني سويف: توزع 1200 بطانية على العاملين

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جامعة بني سويف: توزع 1200 بطانية على العاملين جامعة بني سويف: توزع 1200 بطانية على العاملين

مصراوي Masrawy

04:39 م الثلاثاء 19 يناير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:
وزعت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، اليوم الثلاثاء، 1200 بطانية على محدودي الدخل من عمال الخدمات المعاونة، وعمال مشروع النظافة التابعين للمحافظة ويمارسون عملهم داخل الجامعة، والمستشفى الجامعي.
وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من المبادرة، هو مراعاة البعد الإنساني، والتخفيف على غير القادرين من خلال المساعدات في المناسبات المختلفة ومنها موسم الشتاء.
وأوضح الدكتور منصور، أن المنظومة الإدارية جزء لا يتجزأ من أعمدة الجامعة، ولا يمكن إغفالها أو الاستغناء عنها، وأن تلك المبادرة خطوة بسيطة لتحقيق الانتماء، والولاء، فالجامعة ليست مقرًا للعمل فقط بل كيان يحتوي الجميع.

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