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تعرّف على ديون السودان لدى والصين ونادي باريس

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تعرّف على ديون السودان لدى السعودية والصين ونادي باريس تعرّف على ديون السودان لدى والصين ونادي باريس
إجمالي الديون يقدر بنحو 56 مليار دولار

تعرّف على ديون السودان لدى السعودية والصين ونادي باريس

قالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان هبة محمد علي، إن "حجم الديون لدى نادي باريس تصل لنحو 38% من جملة الدين العام، وتمثل أعلى نسبة من الدين في نادي باريس لدول النمسا وفرنسا والولايات المتحدة، السودان بشكل أساسي يسعى لإعفاء كافة ديون نادي باريس والتي تصل إلى 17 مليار دولار عبر تقديم شرح لحزمات الإصلاحات التي اتخذتها لتؤكد جديتها التي تسمح بإعفاء ديونها، بجانب إطلاق نقاش مع دول خارج نادي باريس، وقد تم إبلاغنا بحضور الصين".
وطبقاً لصحيفة "الديمقراطي" السودانية، أشارت الوزيرة إلى أن "ديون السودان لصالح الصين تصل إلى 2.5 مليار دولار، ووجودها مهم وحيوي لعملية تسوية الدين السوداني، لأنها ستكون بداية لإطلاق حوار مع دول خارج نادي باريس لتسوية الديون بذات الشروط، مثلها مثل (4 مليارات دولار)، والكويت وبقية الدولي الأخرى والتي يصل حجم دينها لنحو 37% من إجمالي الديون الذي يقدر بنحو 56 مليار دولار".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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