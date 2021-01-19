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الصين تعارض بشدة الاتهامات الأمريكية بشأن تطور قوتها العسكرية

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الصين تعارض بشدة الاتهامات الأمريكية بشأن تطور قوتها العسكرية الصين تعارض بشدة الاتهامات الأمريكية بشأن تطور قوتها العسكرية

مصراوي Masrawy

04:08 م الثلاثاء 19 يناير 2021

بكين - أ ش أ
أعربت الصين اليوم الثلاثاء، عن معارضتها الشديدة لما نشره مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون الحد من الأسلحة على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، ووجه فيه أصابع الاتهام إلى تطور القوة العسكرية الصينية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ - في تصريح اليوم - إن "البعض في الولايات المتحدة يوجهون دائما أصابع الاتهام إلى تطور القوة العسكرية الصينية، وإن الصين تعارض ذلك بشدة".
واعتبرت يينغ أن "الولايات المتحدة بصفتها القوة العظمى الوحيدة في العالم، سعت منذ فترة طويلة إلى تطوير أسلحتها المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ، ما يقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين، وقد أثبتت الحقائق أن أقوال واشنطن مجرد ذريعة لتغطية توسعها العسكري (الذي وصفته بـ) غير المنضبط".
وحول إشادة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف - خلال المؤتمر الصحفي السنوي بالتعاون الروسي الصيني في مختلف المجالات - أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية عدم وجود نهاية أو مجالات محظورة للتعاون الصيني الروسي.
وأضافت أن "عام 2021 له أهمية خاصة للعلاقات الصينية الروسية، حيث سيحتفل الجانبان بالذكرى العشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون، واتفقا على اغتنام هذه الفرصة للتنفيذ الكامل للتوافقات التي توصل إليها رئيسا البلدين، ودفع التعاون الصيني الروسي من نقطة انطلاق أعلى ونطاق أوسع ومستوى أعمق، ومواصلة ضخ قوة صينية روسية في تعافي الاقتصاد العالمي، وإنشاء دعامة مشتركة للاستقرار الاستراتيجي العالمي، وبناء حاجز صلب لحماية الإنصاف والعدالة الدوليتين".

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