"الأقصر وبرج العرب" يحصلان على الاعتماد الصحي للسفر الآمن

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

حصل مطاري برج العرب والأقصر، على الاعتماد الصحي، للمطارات AHA، الذي أطلقه المجلس الدولي للمطارات من أجل سفر آمن في ظل جائحة كورونا، ليرتفع عدد المطارات المصرية إلى 5 مطارات بعد انضمام (أسوان والغردقة وشرم الشيخ)، لتصبح مصر من أعلى الدول في أفريقيا، حصولًا على الاعتماد الصحي للمطارات بعد جنوب افريقيا.

وقال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن ذلك يعد إنجازًا، يدل على قدرة وحرفية العاملين على الارتقاء للمعايير العالمية، خاصة وأن هذا الاعتماد يأتي بعد أيام من استقبال الوفود الـ32 المشاركين في كأس العالم لكرة اليد، والذي كان اختبارا لقدرات المطارات المصرية على التعامل مع أزمة كورونا، حيث تم التنسيق مع الحجر الصحي، واستقبال الوفود والاهتمام بالتعقيم في كافة خطوات وصول تلك الوفود.

وأضاف أن المطارات المصرية والعاملين بها على قدر المسؤولية للتعامل مع الجائحة التي أصبحت واقعا نعيش فيه، مضيفًا أن مطار القاهرة من المقرر أن ينضم قريبا للمطارات المعتمدة صحياً.

جدير بالذكر أن برنامج الاعتماد الصحي الذي يقدمه المجلس الافريقي للمطارات ACI، يمكن المطارات من التحقق من صحة التدابير الخاصة بها في جميع أنحاء مرافقها وعملياتها، ويعمل على طمأنة المسافرين باستخدام مرافق المطار ، كما يعزز الاعتراف بالتميز المهني في الحفاظ على مرافق صحية آمنة وفق توجيهات منظمة الطيران المدني ICAO، ومنظمة الصحة العالمية WHO، ويعتمد على إرشادات من وثيقة ICAO CART Take-Off ، و ACI Recovery and Restart Best Practices التي تكمل نهج CART، وهي تتماشى مع توصيات CAPSCA للدول، مع اتباع نهج مركزي للمطار لتلبية المتطلبات المشتركة.

ويشمل الموضوعات التي يجب تنفيذها للحصول على هذا الاعتماد التنظيف والتطهير، والتباعد الصحي، وحماية الموظفين، وتطهير أماكن التواصل مع الركاب ومرافق الركاب بما في ذلك الوصول إلى المحطة ، ومناطق تسجيل الوصول، والفحص الأمني، وبوابات الصعود إلى الطائرة، والصالات ، والأسواق الحرة، والأغذية والمشروبات، ومعدات البوابة مثل جسور الصعود إلى الطائرة، والسلالم المتحركة والمصاعد، ومناطق ومرافق مراقبة الحدود (بالتعاون مع السلطات) و منطقة استلام الأمتعة ومخرج الوصول.