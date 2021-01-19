هذا موعد استئناف خدمة طائرة "بوينغ 737 ماكس" المنكوبة

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توقفت إثر حادثين تسببا بـ346 قتيلاً

أعلنت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، اليوم الثلاثاء، أنها ستسمح الأسبوع المقبل، باستئناف خدمة طائرة "بوينغ 737 ماكس" بعد تعديلات أدخلت عليها، إثر حادثين تسببا بـ346 قتيلاً.

وقال مدير الوكالة الأوروبية باتريك كي، خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو: "نتوقع نشر إذن الطيران الأسبوع المقبل، ومن وجهة نظرنا، ستتمكن بوينغ ماكس من التحليق مجدداً في أوروبا، ابتداءً من الأسبوع المقبل".

وحول هذا القرار وأسبابه، أوضح "كي" قائلاً: "لقد وصلنا إلى المرحلة التي تم فيها استيفاء متطلباتنا الأربعة، وهي الفهم الجيد لما حدث في السابق، ومعالجة كل العوامل التي أدّت إلى وقوع الحوادث، وإمكان الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران نفسها من التحقق من عدد من النقاط الحاسمة، وأن يكون الطيارون على دراية وتدريب صحيحين".