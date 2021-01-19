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يعرض إنجازاته ويشير إلى الإدارة الجديدة

نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤول في البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سجل خطاباً مصوراً في البيت الأبيض سيُعرض اليوم (الثلاثاء)، تحدث فيه عن الإنجازات التي حققها خلال السنوات الأربع التي قضاها في رئاسة الولايات المتحدة.

وبيّن المسؤول أن "ترامب" سيذكر في هذه الكلمة للمرة الأولى الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب جو بايدن، ولكنه لم يكشف إذا كان ترامب سيعترف أخيراً بهزيمته في الانتخابات التي جرت في نوفمبر 2019، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن "ترامب" سجّل آخر كلمة له إلى الشعب الأمريكي، باعتباره رئيسًا للولايات المتحدة في مقر إقامته، محاطًا بأقرب مساعديه.