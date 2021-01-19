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"خطاب الوداع".. "" يتحدّث إلى الأمريكيين اليوم

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"خطاب الوداع".. "ترامب" يتحدّث إلى الأمريكيين اليوم "خطاب الوداع".. "" يتحدّث إلى الأمريكيين اليوم
يعرض إنجازاته ويشير إلى الإدارة الجديدة

نقلت "سي إن إن" الأميركية عن مسؤول في البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد سجل خطاباً مصوراً في البيت الأبيض سيُعرض اليوم (الثلاثاء)، تحدث فيه عن الإنجازات التي حققها خلال السنوات الأربع التي قضاها في رئاسة الولايات المتحدة.

وبيّن المسؤول أن "ترامب" سيذكر في هذه الكلمة للمرة الأولى الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن، ولكنه لم يكشف إذا كان ترامب سيعترف أخيراً بهزيمته في الانتخابات التي جرت في نوفمبر 2019، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن "ترامب" سجّل آخر كلمة له إلى الشعب الأمريكي، باعتباره رئيسًا للولايات المتحدة في مقر إقامته، محاطًا بأقرب مساعديه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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