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واشنطن- (بي بي سي):

يمضي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يومه الأخير بالبيت الأبيض، قبل يوم من تنصيب جو بايدن الرئيس القادم للولايات المتحدة.

ولم يتم التعرف إلى طبيعة المهام الذي ينوي ترامب أن ينجزها على وجه التحديد لكن يعتقد من قبل مصادر مطلعة أن ترامب وفي الساعات الأخيرة من ولايته التي استمرت 4 سنوات، سيطلق عفوا رئاسيا شاملا لقائمة من 100 شخص وأن ذلك وعلى الأغلب ما سيركز عليه وأنه ينتظر أن يستفيد من الإجراء إدوارد سنودن، وجوليان أسانج، ومستشار ترامب السابق ستيف بانون.

أما رسميا فإن ما قاله البيت الأبيض عن هذا اليوم لم يختلف عن نفس الصياغة المقتضبة المستخدمة لوصف جدول أعماله في الأسابيع القليلة الماضية إذ لم يُكشف سوى عن القليل من المعلومات حول خطط الرئيس ترامب، منذ قرار حظره من على موقع تويتر وإغلاق حسابه منذ اقتحام الكونجرس الأمريكي من قبل أنصار له وأعمال الشغب التي أندلعت على إثر ذلك في وقت سابق من الشهر.

ويكتفى البيت الأبيض بالقول إن السيد ترامب "سيجري مكالمات عديدة ويعقد اجتماعات عديدة".