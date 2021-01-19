بالصور.. كنائس جنوب سيناء تحتفل بعيد الغطاس

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جنوب سيناء- رضا السيد:

احتفلت كنائس جنوب سيناء بعيد الغطاس، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة لمجابهة فيروس كورونا.

وترأس الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، قداس عيد الغطاس المجيد داخل كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، بحضور عدد من الكهنة.

وأقيم القداس في حديقة الكنيسة، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وقال الأنبا أبوللو في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن القداس أقيم في حديقة الكنيسة بحضور عدد محدود من المواطنين، وجرى قياس درجة الحرارة لهم قبل حضورهم القداس، ومراعاة التباعد الاجتماعي بينهم.

وأوضح أن رئيس منظمة حماية الأقليات الدينية على مستوى العالم وبعض السائحين من الروس الأرثوذكس والأوكرانيين ومن دولة بلاروسيا، شهدوا القداس.

وأشار إلى أن رئيس منظمة حماية الأقليات الدينية على مستوى العالم بارك الحضور بماء اللقان احتفالًا بعيد الغطاس المجيد، وقدم لهم القربان المقدس.