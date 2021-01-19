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"المحاسبة" يشارك في لقاء "الإنتوساي" لتعزيز الرقابة على المصروفات الطارئة

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"المحاسبة" يشارك في لقاء "الإنتوساي" لتعزيز الرقابة على المصروفات الطارئة "المحاسبة" يشارك في لقاء "الإنتوساي" لتعزيز الرقابة على المصروفات الطارئة
شهد تبادل الخبرات والدروس المستفادة نحو تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة المالية

شارك الديوان العام للمحاسبة، ممثلاً بنائب رئيس الديوان المساعد للمراجعة المالية يحيى الحسني، وعدد من المختصين في الديوان في اللقاء الذي نظمته مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI) بالمشاركة مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي) حول تعزيز الرقابة على المصروفات الطارئة، والذي عُقد اليوم "عبر الاتصال المرئي".

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز الرقابة والمساءلة على استخدام المصروفات الطارئة المخصصة لمواجهة جائحة كورونا، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة نحو تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في إحكام الرقابة وتعزيز الشفافية على هذا النوع من المصروفات، حيث شارك في اللقاء ممثلون من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في المنظمة العربية، وممثلون من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

يُذكر أن الديوان العام للمحاسبة يشغل منصب النائب الثاني لرئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي)، كما يشغل منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بها، ورئيس جانب الإنتوساي في اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع المانحين.الديوان العام للمحاسبة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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