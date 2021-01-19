أخبار عاجلة

غدًا.. وزيرة الصحة تعلن التفاصيل الكاملة لحملة التطعيم بلقاح كورونا -
رسميًا.. "حي جديد" في الإسكندرية.. والمحافظ يكشف التفاصيل -
عبدالله بن فهد يتوج أبطال الرماية بالقوس.. من على ظهر الخيل -
هل تؤثر "بسترة الحليب" على محتوياته؟.. "الغذاء والدواء" تجيب -
الأطراف الليبية المجتمعة في المغرب تتفق على فتح الترشح للمناصب السيادية 26 يناير -
الداخلية تنتج أغنية "25 يناير" بمناسبة عيد الشرطة الـ 69 (فيديو) -
"بايدن" ونظيره المكسيكي يتفقان على إنهاء سياسات الهجرة لإدارة "ترامب" -
رئيس رابطة دوري المحترفين يزور نادي الفتح.. والفريق يختتم استعداداته لملاقاة الرائد -
الانتهاء من تأسيس شركة استثمارية متخصصة في منتجات الإبل -
"البيئة" تستعيد 200 ألف متر مربع تعديات على أراضي المراعي والغابات بعسير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عمال منجم الذهب المحاصرون منذ أسبوع يطلبون "مخللات"

Print
عمال منجم الذهب المحاصرون منذ أسبوع يطلبون "مخللات" عمال منجم الذهب المحاصرون منذ أسبوع يطلبون "مخللات"
ينتظرون الإنقاذ.. وتشين: "تبدو حالتهم البدنية العامة جيدة للغاية"

عمال منجم الذهب المحاصرون منذ أسبوع يطلبون

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، الثلاثاء، أن العمال المحاصرين لأكثر من أسبوع في منجم ذهب صيني طلبوا إلقاء مخللات وعصائد عليهم أثناء انتظارهم قوات الإنقاذ.

وقال موقع صحيفة "الشعب" اليومية على الإنترنت، إن الطلب جاء بعد إسقاط خط هاتفي للعمال الـ11 داخل الغرفة رقم 6 بالمنجم، على ما أوردت "فرانس برس".
وذكرت صحيفة "بيبولز ديلي" أن اثنين من عمال المناجم يتعافيان من الإرهاق وأصيب آخر في الانفجار الذي مزق المنجم يوم 10 يناير.
وأشار تشين في عمدة يانتاى فى مؤتمر صحفى صباح الثلاثاء إلى أنه تم تسليم الأدوية والأغذية والسوائل مرتين للعمال، والتي تكفي ليومين في الأقل.

وقال تشين: "تبدو حالتهم البدنية العامة جيدة للغاية".
والعصيدة المطلوبة، والمعروفة أيضًا باسم الدخن كونجي، هي وجبة فطور مغذية شائعة في جميع أنحاء شمال شرق الصين. وغالبًا ما تضاف إليه المخللات والفلفل الحار للنكهة والفيتامينات.

وأظهر مقطع موجز نشرته حكومة المدينة رجال الإنقاذ وهم يقطعون أقفاصًا معدنية تستخدم لنقل عمال المناجم والخامات التي كانت تسد النفق، وفق سكاي نيوز

وقام المئات من رجال الإنقاذ بحفر ستة أنفاق في محاولة للوصول إلى أقسام مختلفة من المنجم.

ومرر العمال ورقة إلى السطح يوم الاثنين يقولون فيها إنهم يعانون من أبخرة سامة وارتفاع منسوب المياه لكنهم طالبوا رجال الإنقاذ بعدم الاستسلام.

وأوضح مسؤولون في مدينة يانتاى بإقليم شاندونغ شرقي الصين، إن ناجيًا آخر من انفجار اللغم قبل أسبوع لا يزال موجودًا داخل غرفة مجاورة بينما لا يزال مصير 10 آخرين مجهولاً.منجم ذهب صيني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الداخلية تنتج أغنية "25 يناير" بمناسبة عيد الشرطة الـ 69 (فيديو)

الداخلية تنتج أغنية "25 يناير" بمناسبة عيد الشرطة الـ 69 (فيديو)

السيسي يفتتح عبر الفيديو كونفرنس عدة مشروعات قومية بالنوبارية والفيوم ورأس سدر والعين السخنة

السيسي يفتتح عبر الفيديو كونفرنس عدة مشروعات قومية بالنوبارية والفيوم ورأس سدر والعين السخنة

استغاثة نازحين سوريين في ريف إدلب بعد غرق مخيماتهم بسبب الأمطار .. بالفيديو

استغاثة نازحين سوريين في ريف إدلب بعد غرق مخيماتهم بسبب الأمطار .. بالفيديو

دار الإفتاء تهنئ الشرطة المصرية بعيدها 69 بفيديو رسوم متحركة

دار الإفتاء تهنئ الشرطة المصرية بعيدها 69 بفيديو رسوم متحركة

شبكة عيون الإخبارية