المحامي أحمد مهران يرد: عقد التصالح بين الزوجين ليس محرما.. وأتضامن مع بياني "الأزهر والإفتاء"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

علق أحمد مهران، المحامي بالنقض وصاحب مبادرة الصلح بين الزوحين بما أطلق عليه "زواج التجربة"، بأنه يتفق شكلا وموضوعا فيما جاء ببيان الأزهر الشريف من أن الزواج محدد المدة محرم شرعا، ويتضامن مع ما جاء ببيان دار الإفتاء المصرية بأنه مخالف للشرع وأنه لا يجوز تقييد حق الزوج بالطلاق في مدة محددة.

وقال إن بيان الأزهر الشريف ودار الإفتاء يتحدثان عن الزواج المحدد بمدة معينة، لكن البيانين الصادرين بعيدين كل البعد عن المبادرة التي أنادي بها والتى هي عبارة عن عقد صلح بين زوجين مقبلين على الطلاق في محاولة للم شمل الأسرة والحفاظ على كيانها من التشتت والانهيار.

وأهابت دار الإفتاء المصرية بجميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حَدَاثة المصطلحات في عقد الزواج التي يَكْمُن في طَيَّاتها حُبُّ الظهور والشُّهْرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويُؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار الأُسْرة وتَماسكها، وهو ما حَرَص عليه ديننا الحنيف ورَعْته قوانين الدولة المصرية.

وأَكَّدت الدار -في بيانٍ لها تعليقًا على دعوات ما يُسْمَّى إعلاميًّا بـ"زواج التجربة"- أنَّ هذا المسمى الجديد لعقد الزواج رغم حَدَاثة اسمه فإنه يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية؛ فالزواجَ في الإسلام عقدٌ مَصونٌ، عَظَّمه الشرع الشريف، وجَعَله صحيحًا بتَوفُّر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، شأنه كشأن سائر العقود.

وأضاف مهران في تصريح لمصراوي، أن العقد الذي تقدم به واضح من عنوانه أنه عقد اتفاق على مشارطة زواج وكتب في البند التمهيدي في صدر العقد أن الطرفين زوجان في عقد شرعي رسمي على كتاب الله وسنة رسوله تزوجا منذ 4 سنوات زواج مكتمل الأركان بشهود وولي، وأنه جاء في بنود العقد أنه عقد لاستمرار الحياة الزوجية وقبول الزوجة الرجوع لمنزل الزوجية مره أخرى، وأن تخوض تجربة الحياة مع الزوج مره أخرى بعد أن كانت تريد الطلاق منه ولكن رجوعها لاستمرار حياتها الزوجية كان مرهونا بعدة طلبات لها، تم تحريريها فى عقد للتصالح بهدف رجوع الزوجة لمنزل الحياة الزوجية، لكن تم إساءة الفهم عند الكثير من الناس وتناقلت الأخبار علي سبيل الخطأ على أن ما نشر عقد زواج على خلاف الحقيقة.

وأشار مهران إلى أن المبادرة هدفها نبيل تستهدف لم شمل الآسرة المصرية وأن اختيار عنوان المبادرة "بزواج التجربة" له مقاصد أولها أن الزواج في حقيقته ما هو إلا تجربة حياتيه ومجتمعية وأن على الزوجة التي تطلب الطلاق أن تجرب فكرة إعطاء الزوج فرصة أخرى لأن يستمر الزواج ويستمر الاستقرار داخل الأسرة وليس معناه كما فهم عند البعض.

وأكد مهران أنه لم يكن يستهدف شهرة لأنه ليس مجهولا، وأن ما قام به على حد وصفه محاولة منه للمساهمة مع الدولة في إيجاد حل جديد خارج الصندوق للحد من ظاهرة الطلاق، مختتما: ما زلت أصمم على فكرتي القائمة على كتابة عقد للتصالح بين الزوجين أمر غير مخالف للقانون والشرع.