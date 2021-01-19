أمير تبوك يطلع على تقارير سير العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني

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تضمنت مؤشرات "مدرستي" وتسليم المقررات الدراسية والإجراءات الآمنة للطلاب

استقبل أمير منطقة ‏تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام التعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العمري .

وأكد أمير منطقة ‏تبوك في مستهل اللقاء على أهمية الحرص على الطلاب والطالبات في رحلة التعليم عن بُعد أولاً بأول، ‏والاهتمام بجودة مخرجات العملية التعليمية، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.‏

واطلع أمير منطقة ‏تبوك على تقرير عن سير العمل التعليمي مع بداية الفصل الدراسي الثاني، منوهاً بجهود وزارة التعليم في هذا الصدد.

وتسلم أمير ‏المنطقة ‏تقريراً عن سير العملية التعليمية عن بُعد في المنطقة، والذي يتضمن مؤشرات منصة مدرستي وتسليم المقررات الدراسية والإجراءات التي تمت ‏لضمان ‏فرص تعليم مميزة وآمنة للطلاب والطالبات من خلال المنصات التعليمية. منوهًا بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، حفظهما الله.

وأعرب مدير تعليم تبوك عن خالص شكره وتقديره لتوجيهات أمير المنطقة، ودعمه المستمر للعمل التعليمي في المنطقة، وعنايته بأبنائه الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم في المنطقة، في ظل رعاية القيادة الحكيمة ودعمها اللامحدود لقطاع التعليم في بلادنا.

أمير منطقة ‏تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز